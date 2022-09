Arnhem is vrijdag het toneel van een landelijke klimaatstaking van scholieren. Zij verzamelen zich in het Sonsbeekpark met als doel snellere actie tegen klimaatverandering af te dwingen.

De klimaatstaking wordt georganiseerd door Fridays For Future Nederland, de Nederlandse tak van een internationale organisatie van scholieren en studenten die is opgericht door de Zweedse Gretha Thunberg. Er was drie keer eerder een landelijke actiedag in Nederland: in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu wordt voor het eerst gekozen voor een locatie buiten de Randstad.

Woordvoerder Sytze Fortuin zegt dat de scholierenbeweging zich buiten de Randstad sterker ontwikkelt. "Onze grootste lokale groep zit in Roermond."

Fridays for Future wees daarom Arnhem aan als actiestad. Er worden scholieren uit het hele land verwacht. Een megabetoging wordt het niet, Fortuin verwacht 200 tot 300 actievoerders in het park. Vanuit daar houden ze een tocht door de stad, waarna er toespraken zijn in het park. De actie is van 16.00 tot 18.00 uur.

De scholieren voeren actie onder het mom van de hashtag #Can'tShakeItOff. Dit refereert aan een nummer van de artieste Taylor Swift. Zij kwam recentelijk negatief in het nieuws toen bleek dat zij veel CO2 uitstoot met haar privévliegtuig. De jongeren willen benadrukken dat mensen met een voorbeeldfunctie, onder wie Swift, hun verantwoordelijkheid moeten nemen.