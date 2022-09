Het verkeer op de snelwegen rond Arnhem loopt dinsdagmiddag helemaal vast. Alleen al op de A348 bij Velp staan weggebruikers een kleine 20 minuten langer te wachten tot ze het Velperbroekcircuit op kunnen rijden dan gewoonlijk, meldt Rijkswaterstaat.

Oorzaak van die file is een defecte vrachtwagen. Ook op de A12 is het raak. Daar loopt het verkeer tussen Arnhem en de Duitse grens vertraging op door grote drukte. De problemen beginnen al even voorbij knooppunt Waterberg.

Het Velperbroekcircuit is de flessenhals. De Pleijroute loopt vol en ook op de Brugweg naar de oude IJselbrug tussen Arnhem en Westervoort zijn er problemen. Automobilisten proberen via binnenwegen de problemen op de rijkswegen te ontlopen. Dat is in Arnhem bijvoorbeeld ook merkbaar op de Schelmseweg.