De tweedaagse editie van dancefestival Free Your Mind voert in Arnhem de ranglijst aan van festivals waarover dit jaar de meeste klachten zijn binnengekomen. In juni klaagden 240 mensen bij de autoriteiten over geluidshinder. Terwijl de organisatoren zich keurig aan de regels hielden.

De gemeente Arnhem heeft een lijst gepubliceerd van het aantal klachten over lawaai bij festivals. Aanleiding zijn vragen die de Arnhemse Ouderen Partij (AOP) stelde naar aanleiding van Rainbow Rave, een festival van Paul Elstak in augustus. Dat leverde 93 klachten op. Ook Elstak overschreed de geluidsnormen niet. Als het aan de AOP ligt, moeten festivalorganisatoren voortaan om 23.00 uur het geluid uitzetten. Op die opmerking gaat het college van Burgemeester en Wethouders niet in. B en W koesteren de Arnhemse festivals en streven 'naar een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid'. Enige overlast 'is niet uit te sluiten', aldus het college. Over het ASM Festival, net als Free Your Mind en Rainbow Rave op Stadsblokken gehouden, klaagden 22 mensen. Koningsnacht en - dag leverden samen 102 meldingen over geluidsoverlast op.