Een bewoner van de Bellavista keek zaterdagochtend wel heel vreemd op toen hij gewekt werd door de geluiden van vechtende katten. Zijn huiskat had het aan de stok gekregen met een serval kat.

Volgens bewoner Bas Arends stonden de twee katten blazend, met bolle ruggen tegenover elkaar. De exotische, veel grotere kat haalde naar Arends uit toen hij de ruzie probeerde te sussen; toen belde hij de politie.

Om te kunnen checken of de serval kat gechipt was, moest hij worden verdoofd door een dierenarts. De kat is tijdelijk ondergebracht in het asiel, totdat z'n eigenaren hem komen halen.

Het is in Nederland nog niet verboden om serval katten als huisdieren te houden. Vanaf 2024 verandert dat: dan is het houden van een serval als huisdier illegaal. Katten die al een baasje hebben voor die tijd, mogen blijven tot ze overlijden.