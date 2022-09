Met de 'March over the Bridge' onder leiding van de Pipes & Drums van de Royal British Legion veroverde de Airborne Herdenking bij de John Frostbrug weer als vanouds de harten van de toeschouwers langs de weg. Arnhemmers liepen vrijdagavond te hoop om het prachtige schouwspel met hun smartphone vast te leggen.

De bizarre tijd van angst voor besmettingen met corona, toen alleen streng geselecteerde 'Airbornegasten' na aanmelding welkom waren bij de meeste herdenkingen van de Slag om Arnhem, zijn verleden tijd. Het grote publiek is weer welkom bij de herdenking en bij het multimediaspektakel 'Bridge to Liberation' bij de brug. Rondom de berenkuil was een grote menigte aanwezig om de plechtigheid op de voet te volgen.

De geschiedenis presenteert weer nieuwe feiten die om aanpassingen vragen in het programma. De oorlog in de Oekraïne, die een lange voorgeschiedenis van ellende heeft vanaf het regiem van de Sovjet-Russische dictator Jozef Stalin en de Tweede Wereldoorlog, klonk nu door in de toespraken.

Tegelijkertijd rouwt het Britse volk nu om het overlijden van koningin Elizabeth. Ook dat had zijn weerslag op het herdenken in de berenkuil van het Airborneplein. Aan de plechtigheid ging een minuut stilte vooraf om Queen Elizabeth te eren. De laatste oorlogsveteranen gingen er bij staan, zoals Roy Smith van het Dorset Regiment, dat in de nacht van 25 september 1944 de mannen bijstond die na zich na hun nederlaag bij Arnhem 's nachts terugtrokken over de Rijn, naar hun troepen in het zuiden.

De vlaggen van alle landen bleven halfstok, als gezamenlijk rouwbetoon uit respect voor de vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, dat een cruciale rol speelde tijdens de bevrijding van West Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem geeft jongeren een steeds grote rol bij de herdenkingsplechtigheid, als generatie waar de hoop op is gericht om oorlogen in de toekomst uit te bannen. Leerlingen van de De Monchyschool kregen een ereplaats bij de herdenking. De scholieren Jair en Evert benadrukten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat dit gepaard gaat met hard werken, met respect hebben voor de meningen van een ander.

Voormalige vluchteling van Arnhem Bob Bakkenes, inmiddels 89 jaar, legde zijn vinger op de offers die zijn gebracht voor de vrijheid en die nog altijd voor de vrijheid worden gebracht.

"Toen een paar maanden geleden in Oekraïne de sirenes loeiden over Kyiv, waarna een ongekende vluchtelingenstroom op gang kwam, stond het huilen mij nader dan het lachen", sprak hij tijdens de plechtigheid op het Airborneplein.

"Bij het zien van de beelden ervan op tv werd ik weer teruggeworpen naar mijn jongensjaren in september 1944. Wéér hoorde ik de sirenes jammeren. Wéér ontvluchtte ik met mijn ouders ons warme huis. Wéér ontstond er een lange vluchtelingenstroom die vanuit Arnhem naar alle kanten uitwaaierde.

"En wéér liep ik mee in die colonnes voort sjokkende stadgenoten die na vier zwarte oorlogsjaren nog meer ellende tegemoet gingen. Ik zie ze nog, de buren, de mensen uit de straat, stadgenoten met handkarren, soms met oma of opa daar bovenop, volgepakte kinderwagens, huisdieren en met alles wat wielen had beladen."