De rechtbank in Arnhem heeft donderdag een 37-jarige Arnhemmer veroordeeld tot 12 weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk voor het mishandelen, vreselijk bedreigen en stalken van een destijds Arnhemse studente.

Het ex-vriendinnetje werd tussen 2016 en 2020 door verdachte bij haar keel gepakt, een blauw oog geslagen en een blauwe arm bezorgd. En volgens de vrouw nog veel meer mishandelingen, die wegens gebrek aan bewijs niet eens voor de rechter kwamen. De man hing ook bij haar school rond en zocht haar moeder in Leuth op.

Onschuldig stoeien

De Arnhemmer verklaarde dat het ging om onschuldig stoeien. Zijn pogingen om alles uit te praten met zijn ex, bij haar school in Arnhem, of met haar moeder in Leuth, werden ten onrechte gezien als stalken en bedreigen.

De rechter vindt bedreiging, stalking en mishandeling echter bewezen, met onder meer screenshots van chats, verklaringen, letselfoto's, en beelden.

De straf is voor de helft voorwaardelijk, anders dan de aanklager, die 8 weken onvoorwaardelijke celstraf had geëist.