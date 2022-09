Koning Willem-Alexander heeft jonkheer Diederik Laman Trip uit Velp het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend. Het is een van de twee onderscheidingen die de koning zelfstandig mag toekennen zonder dat hij daarover een minister raadpleegt.

Het Erekruis wordt toegekend aan mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor het koningshuis. En dat was bij Laman Trip het geval. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn continue inzet de afgelopen achttien jaar voor groei en ontwikkeling van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De versierselen zijn maandag aan hem uitgereikt op Paleis Noordeinde.

Laman Trip heeft altijd intensief samengewerkt met koningin Máxima in de Raad voor Microfinanciering en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. In 2005 was hij samen met Koningin Máxima lid van de adviesraad van het International Year of Microcredit van de Verenigde Naties. Daar werd de basis gelegd voor de functie van Koningin Máxima als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Laman Trip (1946) werkte dertig jaar bij banken, onder meer als bestuursvoorzitter voor ING. Hij werd eerder al benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.