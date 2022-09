The Streamers staan vanaf vrijdag drie dagen lang in het Olympisch Stadion, maar de supergroep kijkt alweer vooruit. Op 21 oktober 2023 geven Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en alle andere streamers een concert in het GelreDome in Arnhem. Net als in Amsterdam mag daar publiek bij.

De kaartverkoop voor de drie concerten in het Olympisch Stadion liep zo voorspoedig, dat binnen een uur alle drie de avonden uitverkocht waren. Meer optredens in Amsterdam zaten er niet in, waardoor ze volgend jaar terugkeren. De kaartverkoop voor de show in GelreDome begint vrijdagochtend om 10 uur op de site van The Streamers.

De gelegenheidsband werd in 2021 in coronatijd opgericht op initiatief van Guus Meeuwis en Kraantje Pappie. De band werd uitgebreid met artiesten als Suzan & Freek, Snelle, Typhoon, Thomas Acda, Danny Vera, Paul de Leeuw en Nick & Simon. Tot nu toe waren de shows in Carré, Paleis Noordeinde, De Kuip en de Winterefteling alleen via een gratis livestream te bekijken.

Vrijdagavond zingen the Streamers voor het eerst voor publiek. De show van zaterdag is ook via een gratis livestream te volgen.