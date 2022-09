De Fietsersbond in Arnhem verbaast zich over een hobbel op de John Frostbrug. De club wil van Rijkswaterstaat weten waarom die niet in het weggedeelte voor automobilisten zit.

Volgens Rijkswaterstaat moeten fietsers zien te wennen aan de hobbel die hen een stukje lanceert bij het afrijden van de brug aan de Zuidzijde. Met die uitleg neemt de Fietsersbond geen genoegen. De bond noemt de hobbel 'gebruiksonvriendelijk'. "Je verwacht die daar niet en dat is vervelend als je je stuur even niet goed vast hebt, zeker voor ouderen en kinderen", aldus een woordvoerder. Gevaarlijk wil de zegsman de hobbel niet noemen. "Tenzij je er met 60 kilometer per uur overheen rijdt." Wat de Fietsersbond niet begrijpt, is dat er geen hobbels op de autoweg te vinden zijn. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat komt dit doordat de voegen van de wegdelen voor auto's op een andere manier op elkaar aansluiten: "Daardoor zijn de overgangen minder te voelen. Dat auto's dikkere banden hebben, helpt daarbij ook." De woordvoerder laat weten de kritiek van de Fietsersbond te hebben ontvangen en serieus te nemen. Toch valt er op korte termijn weinig aan de hobbel te doen, meent hij. Op langere termijn sluit hij dat echter niet uit: "We houden de situatie op de brug goed in de gaten." Dinsdag was het fietspad van noord naar zuid afgesloten. Dat had niet met werkzaamheden aan de brug te maken, maar met de voorbereidingen op de Airborneherdenking komend weekend. Zo is tijdelijke verlichting opgehangen op de brug. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem