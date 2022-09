Tijdens de Airborne Herdenkingen in de gemeenten Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe gaat vrijdag en dit weekend een minuut stilte vooraf om de overleden Britse vorstin Elizabeth te eren. Bovendien krijgt de vlaggenceremonie een ander karakter. De vlaggen van alle landen blijven halfstok.

Dat maakt voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen bekend. "We volgen hiermee het Britse rouwprotocol", geeft hij aan. Normaliter hangen de vlaggen aan het begin van de herdenkingen halfstok en worden ze gehesen bij het spelen van de volksliederen van de landen die in 1944 betrokken waren bij Operatie Market Garden en de Slag om Arnhem.



Een erehaag van militairen van de Britse Royal Air Force zal er dit jaar niet bij zijn bij de herdenking op het Airborneplein vrijdagavond in Arnhem. Beets: "Zij worden ingezet bij de plechtigheden rond de begrafenis van koningin Elizabeth."

Rest van programma blijft ongewijzigd

Het programma rond de herdenkingen blijft verder ongewijzigd zoals het er nu naar uit ziet. Organisatoren van het nevenprogramma is op het hart gedrukt rekening te houden met het rouwbetoon. "We hebben uitgelegd: ga daar respectvol mee om", stelt Beets.



Het Parachute Regiment, dat de Britse luchtlandingstroepen vertegenwoordigt die tijdens Operatie Market Garden ten westen van Arnhem landden, is als vanouds bij de herdenkingen aanwezig. Het regiment neemt ook deel aan de internationale parachutistenoefening 'Falcon Leap', die deze week vooraf gaat aan de traditionele droppingen op de Ginkelse Heide in Ede op zaterdag.



