In een chemische fabriek in Arnhem is al vanaf zondagochtend brand. De brandweer heeft moeite de smeulbrand in de plasticfabriek onder controle te krijgen.

Die zorgt voor geur- en rookoverlast in de omgeving. De brand ontstond rond 10.00 brand in een droogoven van een fabriek op de Westervoortsedijk in Arnhem. De brandweer heeft de hulp ingeroepen van een voertuig uit de regio Utrecht. Deze brandweerploeg uit Vreeswijk beschikt over specialistisch gereedschap. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem