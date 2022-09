Openbare toiletten, watertappunten en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Wat betreft het Landelijk Fietsplatform komen die op tal van populaire langeafstandsfietspaden in Nederland, waaronder het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen.

Op die manier wordt fietsen nóg aantrekkelijker en laagdrempeliger, zegt Marina van Dijk van het Landelijk Fietsplatform. "Je ziet nog altijd dat mensen soms huiverig zijn om op de fiets te stappen, zeker als het om langere stukken gaat. Dat je onderweg niet naar het toilet kan, ervaren ze bijvoorbeeld als een obstakel. Met een goede spreiding van openbare toiletten langs fietspaden is dat op te lossen."

Datzelfde geldt voor watertappunten, vervolgt ze. "Zeker met het warme weer van afgelopen zomer is dat geen overbodige luxe."

Ook pleit het Landelijk Fietsplatform, een organisatie die het 'langeafstandsfietsen wil bevorderen', voor meer bankjes om te pauzeren en oplaadpunten.

Het RijnWaalpad is sinds de opening in 2015 een groot succes en leent zich bij uitstek voor extra voorzieningen, constateert Van Dijk. "Natuurlijk wordt het volop gebruikt door forenzen, maar ook bij recreanten is het fietspad in trek. Het is natuurlijk ook een erg mooie route."

De aanbevelingen zijn tot stand gekomen nadat het fietsplatform in samenwerking met de ANWB duizenden fietsers heeft gevraagd naar verbeterpunten. De oproep is gericht aan beheerders van de fietspaden. In het geval van het RijnWaalPad zijn dat de provincie Gelderland en gemeenten Arnhem en Nijmegen. Van Dijk: "Het is uiteindelijk aan hen of ze iets willen doen met onze aanbevelingen."