Na een chaotische zomer waarin bomvolle ICE's station Arnhem Centraal soms noodgedwongen moesten overslaan, lijkt de rust te zijn wedergekeerd in de Duitse hogesnelheidstreinen. Tot die conclusie komt Freek Bos, directeur van reizigersorganisatie Rover.

Rover hield de afgelopen tijd een vinger aan de pols en opende zelfs een meldpunt, nadat in juni en juli veel reizigers ICE-treinen voor hun neus voorbij zagen rijden in Arnhem. Vanwege beperkt materieel en personeel waren ICE-treinen korter dan gebruikelijk, terwijl het animo voor internationaal treinreizen deze zomer juist groter dan ooit tevoren was. In sommige gevallen zaten in ICE's naar Frankfurt en Bazel na vertrek in Amsterdam al zó vol, dat een stop in Arnhem niet mogelijk was.

"Dat is de afgelopen weken niet meer voorgekomen", signaleert Bos. "Nu ook de zomerperiode achter de rug is, is er geen reden om aan te nemen dat ICE's op korte termijn stations zullen overslaan."

Rover ging in juli om de tafel met de NS en dat heeft volgens Bos de vruchten afgeworpen. "Zo hebben we onder meer afgesproken dat er een maximum komt op het aantal reserveringen in de ICE vanuit Amsterdam. Op die manier blijft er ruimte over voor passagiers die in Utrecht of Arnhem willen instappen."

Bij het meldpunt zijn veel klachten binnengekomen, vervolgt Bos. "Niet alleen over de ICE's, met de Thalys (de hogesnelheidstrein naar Parijs, red.) was ook veel aan de hand. We brengen alle klachten van reizigers nu in kaart. Die gaan we binnenkort evalueren met de NS, zodat problemen als deze zomer volgend jaar niet nog eens voorkomen."