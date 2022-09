In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Piersonstraat in Dieren een scooter in vlammen opgegaan.

Rond 00.45 uur kwam de melding binnen bij 112, waarna de brandweer met spoed uitrukte. Aan de Piersonstraat stonden een scooter en een container vlak voor een woninggevel in brand. Door de felle brand knapte ook een ruit van het pand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie laat weten uit te gaan van brandstichting.