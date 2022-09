Van de 664 Arnhemmers die zich hebben gemeld als gedupeerde van het toeslagenschandaal wachten 314 nog op hun beoordeling. Van de overige 350 mensen is vastgesteld dat 339 van hen het slachtoffer zijn van het schandaal. Zij hebben inmiddels 30.000 euro ontvangen.

Het landelijke schandaal rond de kinderopvangtoeslagen heeft ook veel Arnhemse gezinnen geraakt. het toeslagenschandaal speelde in de periode van 2004 tot 2019 en trof tienduizenden gezinnen. De Belastingdienst verdacht hen ten onrechte van fraude en zette toeslagen stop. De terugvordering van de genoten toeslagen zorgde voor grote financiële en psychische problemen bij de gedupeerden. De schulden van sommigen liepen op van tienduizenden tot honderdduizenden euro's.

De Belastingdienst is begonnen met een hersteloperatie. De gemeente Arnhem zet zich in om de Arnhemse gedupeerden in beeld te krijgen en te helpen. Inmiddels hebben 664 gedupeerden zich gemeld. Met 62 melders heeft de gemeente nog geen contact gehad. Zij waren telefonisch niet bereikbaar en krijgen de komende periode een kaart thuisbezorgd en aanvullend een huisbezoek. De ervaring van de gemeente leert dat de helft dan alsnog bereikt wordt.

De Belastingdienst heeft inmiddels 350 mensen getoetst. Hieruit blijkt dat elf inwoners niet de dupe zijn van het toeslagenschandaal. De overige 339 zouden inmiddels een schadebedrag van 30.000 euro hebben ontvangen. De gemeente maakt zich zorgen om de groep van elf mensen die niet door de toets is gekomen, maar wel forse financiële problemen heeft. Deze mensen krijgen hulp in de vorm van financiële of materiële ondersteuning en er wordt een reguliere schuldregeling gestart. Een snelle rekensom leert dat 314 melders nog niet beoordeeld zijn. Zij wachten nog op de eerste lichte toets of op een integrale beoordeling.

Niet zo lang geleden bleek dat veel kinderen van gedupeerde ouders in de periode van 2004 tot 2019 uit huis zijn geplaatst. Van drie Arnhemse gezinnen is bekend dat de kinderen niet meer thuis wonen. Of dit komt door het toeslagenschandaal is nog niet duidelijk. Het gaat om uithuisplaatsingen in het netwerk (bijvoorbeeld de familie) van het gezin. Bovendien hebben de ouders hieraan meegewerkt. Ook aan deze gezinnen biedt de gemeente hulp.

De gemeente Arnhem blijft mensen die mogelijk gedupeerd zijn, benaderen met onder meer inloopavonden. Elke tweede woensdag van de maand kunnen mensen die menen het slachtoffer te zijn van het toeslagenschandaal zich melden. Ook kunnen gedupeerden er met elkaar in gesprek en met geestelijk verzorgers.

Zeventig gedupeerden hebben inmiddels een schuldenoverzicht ingediend. De gemeente heeft de schulden van veertig van hen overgenomen. De overige worden nog behandeld.