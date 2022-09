Bij de Primera aan de Oostburgwal in Arnhem heeft woensdagmiddag een gewapende overval plaatsgevonden. In en rondom de winkel zijn meerdere agenten aanwezig die verder onderzoek verrichten en camerabeelden opvragen bij het naastgelegen winkelcentrum.

De melding van de overval werd rond 16.45 uur gedaan. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht en raakte er niemand gewond. De politie heeft in het kader van de zoektocht enige tijd boven de wijk gevlogen met een helikopter.

Enkele ondernemers verklaren vanuit klanten te hebben gehoord dat het om twee overvallers zou gaan die mogelijk gewapend waren met een pistool of een mes. Mogelijk droegen zij ook een masker om herkenbaarheid te voorkomen.

De winkel is afgesloten en alle reclame-uitingen worden naar binnen verplaatst. Ook de recherche is inmiddels aanwezig in de winkel.