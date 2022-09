Zowel de NS als Arriva zetten vrijdag en zaterdag extra treinen in om bezoekers van Appelpop veilig thuis te brengen. Op de lijn Tiel-Utrecht rijden 's avonds al meer treinen; in zowel de richting Utrecht als Elst/Arnhem rijden vroeg in de nacht ook treinen.

Normaal vertrekken de laatste treinen nog voor middernacht vanuit Tiel: om 23.38 uur richting Utrecht en 9 minuten later richting Elst/Arnhem. Vanwege het grote Tielse muziekevenement rijden naar Utrecht - mét stops in onder meer Geldermalsen en Culemborg - op vrijdag om 00.23 en 00.54 uur extra treinen. Na de zaterdagse Appelpop rijdt er zelfs een kwartierdienst tot 00.54 uur. Wie dán de trein nog heeft gemist, kan nog altijd om 01.21 uur de stoptrein naar Elst/Arnhem nemen. En van daaruit zelfs nog een intercity naar Utrecht, maar de reistijd verdubbelt dan wel van drie kwartier naar een kleine anderhalf uur. Ook om 00.47 uur rijdt er een extra nachttrein door de Betuwe oostwaarts richting Elst, Arnhem en Nijmegen. De NS rijdt op zaterdag sowieso al de hele avond een kwartierdienst van en naar Utrecht. Zoals de vlaggen er nu bij hangen, is er op beide dagen geen hinder van aangekondigde stakingen van spoorpersoneel.