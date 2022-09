Langs de A50 is zondagmiddag een zweefvliegtuig neergestort bij zweefvliegveld Terlet, iets ten noorden van Arnhem.

Door onbekende oorzaak raakte het zweefvliegtuig rond 16.15 uur een boomtop en is daarna gecrasht op zo'n 50 meter van horecagelegenheid de Thermiekbel. De piloot wilde landen, maar kwam opeens omlaag. Als hij iets hoger had gezeten had hij mogelijk zonder problemen het landingsveld gehaald.



Volgens de brandweer wist de piloot zelfstandig uit de cockpit te komen. Hij is op wat schrammen na ongedeerd, maar wel erg geschrokken.



De luchtvaartpolitie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk, dat is standaardprocedure bij dit soort incidenten. Daarbij wordt onder meer een politiehelikopter ingezet om de locatie van de crash in kaart te brengen. Ook wordt onderzocht hoe het vliegtuigje geborgen kan worden. Het onderzoek zal tot in de avond duren.