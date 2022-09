Bij de politie in Arnhem gingen in de nacht van donderdag op vrijdag alle alarmbellen af, toen een melding binnenkwam van een overval op een filiaal van supermarktketen Jumbo in de Arnhemse wijk Elderveld. Eenmaal aangekomen bleek het echter om iets heel anders te gaan.

Dat zegt een woordvoerder van de politie. " Ter plaatse bleek dat twee mannen in een cafetaria ruzie hadden gekregen en elkaar hadden mishandeld. Van een overval was geen sprake dus. Beide mannen wilden geen aangifte doen. We hebben ze wel een bekeuring gegeven voor openbare dronkenschap." De agenten sommeerden de twee vervolgens te vertrekken uit de cafetaria. "En daar voldeden ze aan." Vorig jaar maar was de Jumbo in Arnhem-Zuid overigens wel al eens doelwit van een gewapende overval. Een 32-jarige man uit Velp bedreigde toen met een luchtbuks winkelpersoneel. Een vergeefse poging: de politie wist de man, die onder invloed was van de harddrug GHB, buiten de winkel aan te houden.