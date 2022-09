De automobilist heeft sinds vrijdagmiddag weer vrij spel op het Airborneplein in Arnhem. De wegcapaciteit op het drukke knooppunt was de laatste weken beperkt vanwege onderhoudswerkzaamheden. Die zouden duren tot maandagochtend, maar zijn nu al klaar.

In de schaduw van het groot onderhoud aan de John Frostbrug heeft de gemeente Arnhem het Airborneplein aangepakt. Het asfalt op de rotonde in de binnenstad is vervangen en de daken van de fietstunnels in de Berenkuil zijn blootgelegd en weer waterdicht gemaakt.

De werkzaamheden gingen sneller dan verwacht. Ook vorige week konden al eerder wegversperringen worden weggehaald dan gepland. Daardoor kon verkeer weer over het oostelijke deel van het plein, waarmee het voor weggebruikers minder interessant werd om het Spijkerkwartier als sluiproute te gebruiken.

Noodmaatregelen

Het onderhoud op het verkeersknooppunt leidde eerder in de week nog tot grote problemen in de binnenstad. Die noopten de gemeente Arnhem tot noodmaatregelen, om te voorkomen dat het verkeer in het centrum compleet vast zou lopen.

De verkeershinder is overigens nog niet afgelopen. De John Frostbrug blijft nog een week afgesloten om de toeritten opnieuw te kunnen asfalteren. Uiterlijk 10 september moet het verkeer weer gebruik kunnen maken van de brug.