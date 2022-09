Asielzoekerscentrum Arnhem-Vreedenburgh (Zuid) aan de Groningensingel in Arnhem wordt uitgebreid. De 'procesopvanglocatie' heeft nu ruimte voor 340 vluchtelingen. Door tijdelijke units te plaatsen op het voorterrein wordt de capaciteit opgeschroefd naar 440 mensen.

De uitbreiding staat los van de huidige grote problemen met het opvangen van vluchtelingen, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). "Dit plan lag er al jaren." Maar het helpt wél, zegt hij. "Elke uitbreiding is nu meegenomen. Honderd extra plekken klinkt misschien als weinig, maar als dit op tien plekken kan, zijn het er al duizend."

De honderd extra vluchtelingen worden in tijdelijke units ondergebracht. Die worden in principe voor maximaal twee jaar gebruikt, is de bedoeling. Met de bouw van het complex is inmiddels begonnen. Het COA hoopt dat de gebouwen in november in gebruik kunnen worden genomen, maar of dat lukt is nog niet helemaal duidelijk.



Aan de Groningensingel worden vluchtelingen in principe voor korte tijd ondergebracht. Maar in de huidige situatie lukt dat niet altijd. Zo wonen er behalve asielzoekers ook statushouders in Arnhem-Zuid; vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en recht hebben op een woning. Maar die is op de oververhitte woningmarkt moeilijk te vinden.



De extra bedden in Arnhem-Zuid moeten mede lucht geven aan de crisisnoodopvang van het COA, zegt de woordvoerder. Er is nu zo weinig ruimte om vluchtelingen op te vangen dat soms honderden mensen buiten moesten slapen bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel.