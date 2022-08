Maak een landelijke regeling om studenten te compenseren voor de torenhoge energiekosten. Daarvoor pleit een aantal wethouders van grote gemeenten, waaronder die van Arnhem, Nijmegen en Wageningen, bij de ministers Robbert Dijkgraaf en Carola Schouten.

Studenten zijn nu uitgesloten van de bestaande compensatieregelingen om de gevolgen van de gestegen prijzen van aardgas en elektriciteit te verzachten. Ten onrechte, oordeelde de rechter onlangs, toen de Nijmeegse rechtenstudent Mark Mulder die uitsluiting aanhangig maakte. Dat maakte de weg vrij voor andere studenten om er een zaak van te maken.

Gemeenten vrezen nu verantwoordelijk te worden voor de compensatie van studenten. Maar het Rijk heeft daar geen budget voor beschikbaar gesteld.



Om die reden stelde de Vereniging Nederlandse Gemeenten al eerder dat 'Den Haag' nu met een landelijke regeling moet komen, zodat gemeenten niet in organisatorische en financiële problemen komen. Zo vreest bijvoorbeeld Arnhem een extra kostenpost die kan oplopen tot zo'n 6 miljoen euro.



Wethouders Mark Lauriks van Arnhem, John Brom van Nijmegen en Guido van Vulpen van Wageningen klimmen daarom nu in de pen, samen met collega's uit de vier grote steden, maar ook uit studentensteden als Enschede, Tilburg en Groningen. Zij krijgen steun van een aantal jongerenafdelingen van politieke partijen, bijvoorbeeld Jonge Socialisten en CDJA.

Voor een grote groep studenten begint de nood op te lopen, constateren de briefschrijvers. 'Niet iedere student heeft ouders die kunnen bijspringen of kan op een andere manier hulp krijgen. (...) Het risico dat zij hierdoor met grote schulden aan hun volwassen leven moeten beginnen is daardoor groot. (...)



We verzoeken u met klem om met een landelijke oplossing te komen', schrijven ze aan Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen).



"Het kabinet houdt studenten onnodig lang in onzekerheid", vindt Arnhems wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks. "Met het nieuwe studiejaar voor de deur is het belangrijk dat studenten snel een landelijke oplossing krijgen voor energielastencompensatie."