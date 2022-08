Noodmaatregelen moeten voorkomen dat het verkeer in de namiddag en avond opnieuw compleet vast loopt in de Arnhemse binnenstad. Dinsdagavond hebben automobilisten soms een uur vast gestaan in het Arnhemse Bestuurskwartier. Daarom grijpt de gemeente nu in.

De verkeersproblemen worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, zegt een woordvoerder van de gemeente; het Airborneplein is vanwege onderhoud afgesloten voor verkeer komend vanaf de Velperbinnensingel. Dat wordt door het Bestuurskwartier omgeleid naar de Westervoortsedijk en de Eusbiusbuitensingel.

Op die omleidingsroute gaat het in de avondspits mis. Dan gaan er zoveel medewerkers van bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem de weg op, dat het verkeer komend uit de Musisgarage er niet meer bij past.

Daarom worden automobilisten op de drukke momenten de rest van de week door verkeersregelaars toch richting het Airborneplein gedirigeerd. Vlak daarvoor kunnen ze met een U-bocht via een tijdelijke rijstrook van de binnensingel de buitensingel oprijden en zo de Centrumring nemen.

Dinsdagavond is de bussluis in de Turfstraat, op de hoek met de Rodenburgstraat, open gezet, zodat verkeer ook via de westkant, langs Rozet, de Arnhemse binnenstad uit kon. "Dat doen we nu ook", kondigt de gemeentewoordvoerder aan. "Anders krijgen we het verkeer niet weg."

Vorige week was het al wat drukker op de Arnhemse wegen. "En deze week zien we écht heel veel verkeer", constateren ze bij de gemeente. Dat heeft te maken met het aflopen van de zomervakanties, maar ook met de NS-stakingen, die gisteren en vandaag het treinverkeer in de regio lam compleet legden. "We moeten alle zeilen bij zetten om het verkeer door te laten stromen."

De noodmaatregel geldt tot en met vrijdagavond. En dan alleen gedurende de avondspits, legt de woordvoerder uit. "Overdag is er niet zoveel aan de hand."