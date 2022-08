De opening van de nieuwe winkel van kringloopketen RataPlan in Arnhem loopt zeker een half jaar vertraging op. Het filiaal aan de Dr. C. Lelyweg had al volop in bedrijf zullen zijn, maar de opening is uitgesteld tot december, of mogelijk januari volgend jaar, zegt bedrijfsleider Robin van Duijn.

RataPlan is voornamelijk actief in de Randstad, maar wil de vleugels uitslaan naar het oosten van het land. De keten werkt aan de opening van drie nieuwe filialen. Eerst Nieuwegein, dan Apeldoorn en vervolgens Arnhem. De vestiging in de Gelderse hoofdstad moet de 33e worden. "We willen het graag goed aanpakken in Arnhem", legt Van Duijn uit. Daarom is besloten een verdieping te realiseren in het voormalige pand van Light Depot aan de Lelyweg. "Dan kunnen we meer omzet draaien en meer mensen aan het werk helpen." Door die aanpassing loopt de opening vertraging op. Spullen inleveren kan al wel, maar kopen nog niet. RataPlan streeft in Arnhem, waar ook een koffiecorner en een fietswerkplaats worden ingericht, naar drie vaste krachten en tien tot vijftien gedetacheerde medewerkers van bijvoorbeeld werkbedrijf Scalabor. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem