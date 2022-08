De Rhedense fractie van GroenLinks wil het naadje van de kous weten over het vertrek van VVD-fractievoorzitter Yola Hopmans. Zij stopt omdat zij 'onveiligheid heeft ervaren'.

"Als je zegt dat een onveilige werksituatie de doorslag gaf om op te stappen, gaan bij mij de alarmbellen af", zegt GroenLinks-raadslid Marc van Heijgen. Hij stelde schriftelijke vragen over het vertrek van Hopmans. Van Heijgen vindt dat de onderste steen boven moet: "Ik wil graag opheldering. Wat verstaat mevrouw Hopmans onder een onveilige werksituatie? Geef dat mee aan de nieuwe gemeenteraad, dan kan zo'n situatie misschien worden voorkomen."

In een summiere verklaring gaf Hopmans voor het zomerreces aan dat ze stopt als raadslid. Ze liet toen schriftelijk weten dat zij het afgelopen jaar 'steeds minder voldoening haalde uit het raadswerk'. Ze voegt daar aan toe dat zij kort voor het reces onveiligheid heeft ervaren 'van een deel van zowel de raad als het college': 'Vooral dat gaf voor mij de doorslag om te stoppen'.



Hopmans is tot dusverre onbereikbaar voor een mondelinge toelichting. Martinique Visser, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in Rheden, wil geen uitleg geven over de reden voor het vertrek van Hopmans. "Op inhoudelijke gronden ga ik niet in, dat is echt aan haar", liet zij eerder weten.

VVD-raadslid Jelte Kolkman sluit zich bij Visser aan. "Ik heb niks toe te voegen aan de woorden van Martinique", laat hij weten. "Of ik een gevoel van onveiligheid heb ervaren binnen de gemeenteraad? Dat is het gevoel van mevrouw Hopmans."

Van Heijgen hoopt dat Hopmans bij haar afscheid in september tekst en uitleg geeft over haar vertrek. "Anders blijven we achter met het gevoel: wat is hier nou aan de hand? Dit zou voor iedereen een mooie leerschool kunnen zijn."