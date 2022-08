Bij de Sporthal De laar-West aan de Brabantweg in Arnhem is dinsdagavond een jongen gewond geraakt. Hij kwam bekneld te zitten in een fiets.

De jongen was rond 20.30 uur met zijn fiets de skatebaan op gegaan. Hij wilde de halfpipe op, maar had te weinig snelheid. Hij kwam ten val en raakte bekneld. De brandweer heeft hem bevrijd en overgedragen aan het ambulancepersoneel.



De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.