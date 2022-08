Een veertigjarige man uit Winterwijk is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van fraude. Hij zou betrokken zijn bij grootschalige witwaspraktijken, waarbij in totaal zes miljoen euro zou zijn witgewassen. Hij zit voorlopig in de cel.

Op dezelfde dag van de aanhouding van de Winterswijker heeft de politie invallen gedaan bij panden in Arnhem, Duiven en Zevenaar. Bij verschillende bedrijfspanden en een woning zijn gegevensdragers (computers, laptops, harde schijven, USB-sticks) in beslag genomen en is een hoeveelheid cash geld geconfiscqueerd. Ook de woning in Winterswijk is onderzocht door de politie. De afdeling Financieel-economische criminaliteit (FinEC) van de politie Oost-Nederland is ruim anderhalf jaar bezig geweest met onderzoek naar witwaspraktijken. Tussen september 2019 en februari 2021 zou ruim zes miljoen euro aan crimineel geld zijn witgewassen. Het geld zou afkomstig zijn uit buitenlandse beleggingsfraude en zijn omgezet in edelmetalen, contanten en crypto. Bij die operaties zou de aangehouden Winterswijker een sleutelrol hebben vervuld. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.