De Tweede Kamer-fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan minister Sigrid Kraag (D66) van Financiën over bomvolle ICE-treinen die station Arnhem Centraal overslaan. Volgens GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikh moet er 'alles aan gedaan worden' om dat in de toekomst te voorkomen.

De afgelopen maanden kwam het regelmatig voor dat de Duitse hogesnelheidstreinen met als bestemming Frankfurt of Bazel geen stop konden maken op Arnhem Centraal. De treinen zaten al te vol, waardoor er geen plek meer was voor reizigers in Arnhem om in te stappen. Vaak was pas heel kort van tevoren duidelijk of een stop al dan niet mogelijk was.

Dat is enorm slecht voor het draagvlak van treinreizen, vindt GroenLinks. Die partij wil dat minister Kaag daarom bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) aandringt op maatregelen 'om de betrouwbaarheid en capaciteit van internationaal treinverkeer te verbeteren'.

Die maatregelen zijn deels onlangs al genomen, aldus de NS. Zo is het momenteel niet toegestaan om de ICE's te gebruiken voor binnenlands vervoer. Ook is de grote drukte volgens de NS te wijten aan de populaire 9 euro-tickets, waarmee reizigers de hele zomer lang voor 9 euro gebruik konden maken van Duitse stoptreinen. Doordat daar heel veel gebruik van werd gemaakt, weken passagiers soms noodgedwongen uit naar ICE's.

De actie met het 9 euro-ticket geldt tot en met aankomende woensdag. Daarna neemt de grootste drukte af, zo verwacht de NS. Tenslotte zijn er op korte termijn ook weer meer rijtuigen voor ICE's beschikbaar, zodat er meer reizigers mee kunnen in de hogesnelheidstreinen.