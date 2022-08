Een man is afgelopen weekeinde aangehouden in de Arnhemse wijk Vredenburg, nadat agenten de ruit van zijn auto insloegen. Hij zou niet hebben willen meewerken aan een controle en bleek later op het politiebureau niet alleen lachgas, maar ook cocaïne, amfetamine en sterke pijnstillers te hebben gebruikt.

De agenten gingen naar Vredenburg na een melding over een man die daar lachgas innam in een auto. Bij aankomst luisterde hij niet, weigerde hij alle medewerking en deed hij de portieren van zijn zwarte wagen op slot, schrijft de politie van Malburgen-Oost op sociale media. De agenten zagen zich dan ook genoodzaakt het raam aan de bestuurderskant in te tikken. De man werd officieel opgepakt voor het 'niet voldoen aan een bevel of vordering'. Nadat op het bureau aan het licht kwam dat hij diverse verdovende middelen had gebruikt, werd hij overgedragen aan de recherche. Naar aanleiding van de aanhouding vraagt de politie nog maar eens aandacht voor de gevaren van lachgas, dat bij langdurig gebruik tot een verlamming kan leiden. 'Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!'