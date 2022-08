Aan de Rijn is het ASM Festival zaterdagmiddag in volle gang. Hoewel de zon even niet schijnt, zit de stemming er goed in. Bezoekers genieten van de muziek van Nederlandse bodem - met onder meer Rob Dekay en Danny Vera - en van de gezelligheid met 'strandje en drankje': "Eindelijk weer een festival in Arnhem!"

Het ASM Festival op de Arnhemse stadsblokken kon twee jaar lang niet doorgaan vanwege corona. Bezoekers die nog een kaartje hadden voor de editie van 2020 kunnen daarmee deze zaterdag gewoon naar binnen én de twee jaar wachten worden beloond met een gratis drankje. "Eindelijk weer een echt festival in Arnhem!", zeggen Maurits en Mirjam Cosijn uit Arnhem die ditmaal vooral voor Krezip - 'Jacqueline (Govaert, zangeres, red.) is echt goed' - en Chef' Special komen. Die laatstgenoemde Haarlemse band klinkt vaak als favoriet onder bezoekers van het festivalterrein aan de Rijn.



De aftrap van het muzikale spektakel door artiesten van Nederlandse bodem kwam van Rob Dekay - die bekend werd met het nummer Ik ben maar een mens (cover van Human van Rag'n'Bone Man) die hij als Judas tijdens The Passion 2021 ten gehore bracht. Cindy Loef uit Didam is dit keer met vijf vriendinnen naar het ASM Festival gekomen. De laatste editie - in 2019 vóór corona uitbrak - was ze er alleen met Eugenie Christant. De twee 'ervaren festivalgangers' vinden de gemoedelijkheid opvallend en hebben nu vier andere vriendinnen 'meegesleept' voor muziek én 'een strandje en drankje'. Na Rob Dekay is Danny Vera aan de beurt - bekend van de huisband van Voetbal Inside - gevolgd door Krezip, Davina Michelle, Chef' Special en ten slotte dj Sam Feldt.