Een van de artiesten van theatergroep Ludique wacht het publiek op bij de Sonsbeek Theater Avenue. Afgelopen donderdag ging het vierdaagse festival in het Sonsbeek Park van start, voor het eerst nadat de coronacrisis tot twee keer toe roet in het eten had gegooid.

Ludique dat een mengeling van theater en muziek brengt, treedt op in de Spiegeltent in het Arnhemse park. Tijdens de snikhete eerste avond was het nog rustig in het park. De verwachting is dat in het komend weekend de publieke belangstelling groter zal zijn, zeker nu de temperaturen tot aangenamere waarden zijn gedaald.

Het festival werd in 1999 voor het eerst gehouden in Arnhem en is sindsdien een jaarlijks terugkerend evenement geworden. Tientallen artiesten treden op zaterdag vanaf 14.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur op in Park Sonsbeek.