Supporters van Vitesse kunnen zondag 4 september geheel gratis de meest verre competitiewedstrijd van het voetbalseizoen bijwonen: FC Groningen-uit. De supportersvereniging neemt de buskosten voor de rekening. In navolging daarvan betaalt Vitesse de entreekaarten.

'Dit is het moment om vol achter Vitesse te gaan staan. Laten wij, supporters, van ons horen door de club te steunen. Zeker nu het hard nodig is', verklaart de Supportersvereniging Vitesse (SV) de unieke actie.

De Arnhemse club is na drie wedstrijden hekkensluiter in de eredivisie met nul punten uit drie wedstrijden. Ondertussen heerst nog volop onduidelijkheid over de nieuwe eigenaar.

De actie werd vrijdag aangekondigd. Eerder had de supportersvereniging al laten weten dat voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen een nieuw 'busconcept' wordt geïntroduceerd, met zogenoemde Fanbussen en Sfeerbussen. De eerste is supportersvervoer op vertrouwde wijze 'met alledaagse muziek en de welbekende loterij'. Die ontbreekt in de Sfeerbus. Daar wordt wel muziek gedraaid met 'meer tempo en volume'.

De SV wil het bezoeken van uitduels op deze manier aantrekkelijker maken.