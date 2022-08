Een woning aan de Tiendweg in de Arnhemse wijk Geitenkamp, waarvan de gebruikers voor overlast zorgden in de buurt, blijkt te zijn ingericht als illegale seksinrichting. Dat is woensdagavond ontdekt bij een controle naar aanleiding van klachten uit de wijk.

Volgens de gemeente Arnhem, die de ontdekking vrijdagmiddag bekend maakte, werd het pand niet bewoond. Alle slaapkamers waren ingericht 'voor het verlenen van seksuele diensten tegen betaling'. Bij de inval waren in de woning twee buitenlandse vrouwen aanwezig, van wie wordt vermoed dat ze op dat moment aan het werk waren.

De vrouwen zijn niet aangehouden en de politie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in, zegt een woordvoerder. "Er is geen sprake van gedwongen prostitutie." Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om op te treden tegen prostitutie zonder vergunning. Welke maatregelen er zullen worden genomen (sluiting van het pand is een mogelijkheid) was volgens een gemeentewoordvoerder vrijdagmiddag nog niet te zeggen.

Bij het pand was het een komen en gaan van mannen, vermoedelijk klanten van het illegale bordeel. De autoriteiten hadden behalve klachten over overlast ook meldingen over illegale prostitutie gekregen. Tot tevredenheid van Arnhems locoburgemeester Nermina Kundic. "De oplettende Arnhemmer blijkt onmisbaar in het tegengaan van seksuele uitbuiting en mensenhandel."

Prostitutie zonder vergunning is verboden. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat mensen gedwongen in de seksbranche werken.

"Het is onverdraaglijk dat deze ellende zich afspeelt achter de voordeuren in onze wijken, in de straten waar onze kinderen spelen of doorheen fietsen richting school", vindt Kundic. "In onze stad is geen plek voor illegale prostitutie en de donkere wereld van mensenhandel en uitbuiting die er vaak achter schuilgaat. Daarom doen we er alles aan om illegale prostitutie tegen te gaan."