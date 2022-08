Een dertigjarige man uit Zoetermeer heeft DNA achtergelaten op een vuurwapen dat de politie onderzoekt vanwege een schietpartij in Arnhem. De verdachte is opgepakt bij Veenendaal nadat 16 mei een vrouw aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Over het Lange Water in een woning werd beschoten.

De man staat ook op de wachtlijst voor onderzoek naar zijn gedrag door het Pieter Baan Centrum (PBC). Geraakt in arm Dat bleek donderdag tijdens de eerste openbare zitting voor de rechtbank in Arnhem. De zitting over de schietpartij wierp voor het publiek verder geen nieuw licht op de zaak of op de vraag of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De vrouw werd in haar arm geraakt, terwijl haar echtgenoot buiten voor de voordeur stond. De Zoetermeerder werd 16 mei bij Veenendaal op de A12 klemgereden en opgepakt, op basis van een signalement dat na de schietpartij werd gegeven van hem en zijn auto. Hij wordt verdacht van poging tot moord dan wel doodslag. De zaak wacht verder nog op een analyse van het letsel en wat dat zegt over de toedracht. Omdat de wachttijd bij het PBC 10 weken is, staat de inhoudelijke zitting pas gepland voor 12 januari 2023. Op 20 oktober volgt weer een tussentijdse zitting.