De Rijntocht en Crosstriatlon gaat komende zaterdag niet door. Door de slechte waterkwaliteit in de Rijn moet Zwem- en Poloclub (RZC) het sportieve festijn afblazen. "In de riVier is te veel blauwalg aangetroffen waardoor het niet verantwoord is om daar te zwemmen", laat het Rijntocht-organisatiecomité weten na deskundig onderzoek.

"Alle mogelijke opties zijn vervolgens bekeken en uitgedacht, maar met deze waterkwaliteit is er gewoon geen zwemtocht mogelijk", maakt RZC bekend. Een enorme domper voor de 90 en één jaar oude Renkumse vereniging met ruim vierhonderd leden.



"Deskundigen verzekeren ons dat de situatie de komende dagen alleen maar erger zal worden. Dat betekent dat we dus, tot onze grote spijt, alle activiteiten moeten annuleren, zowel de zwemtochten als de triatlon." RZC heeft visie, missie en strategie hoog in het zwemvaandel staan en zwom voor het eerst op 15 juni 1931 in het uit het hout opgetrokken Renkumse Rijnzwembad.



Volgend jaar zal de Rijntocht en Crosstriatlon op de laatste zaterdag van augustus worden gehouden. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem