Eetcafé Sint-Jan aan het Sint Jansplein in Arnhem gaat per 1 oktober verder onder leiding van nieuwe ondernemers. Dat maken de huidige eigenaren John en Ingrid Pricken bekend. 'Het is nu tijd om plaats te maken voor de nieuwe generatie', melden ze op de Facebook-pagina van hun zaak. 'Thomas en Joyce Doornekamp zullen de onderneming overnemen.'

John en Ingrid Pricken zijn bijna 45 jaar actief geweest in de Arnhemse horeca, waarvan circa 35 jaar in eigen zaken. Sint-Jan hebben ze nu bijna 25 jaar in bezit.

De keuze voor Thomas en Joyce Doornekamp als opvolgers was niet moeilijk, zo geeft het paar aan. 'In de voorgaande jaren hebben wij al intensief samengewerkt met Thomas. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Thomas en Joyce onze prachtige zaak met passie zullen voortzetten. Wij zien er naar uit om de komende tijd als gast te kunnen blijven genieten van deze heerlijke plek in het centrum van Arnhem.'

Doornekamp benadrukt dat een lang gekoesterde droom in vervulling gaat. 'Een eigen horceazaak. En niet zomaar een zaak. We zijn erg vereerd dat wij dit succesvolle café kunnen voortzetten, waarbij we de fijne plek behouden waar John en Ingrid zo hard voor hebben gewerkt. Wij zullen langzaamaan er ons eigen café van maken, maar het zal altijd eetcafé Sint Jan blijven, het gezelligste eetcafé van Arnhem. We danken John en Ingrid voor hun harde en mooie werk, met recht een prestatie om trots op te zijn!'

Het paar heeft tijdens de coronaperiode met alle medewerkers alle zeilen bij moeten zetten om de zaak overeind te houden. Personeelstekort in tijden van uitval corona dwong hen om op dinsdag de deuren gesloten te houden, terwijl de zaak voordien altijd zeven dagen in de week open was. "We hebben het nog nooit zó moeilijk gehad", verzuchtte Ingrid Pricken begin dit jaar. "Ik slaap er slecht van. Steeds de vraag: hoe breien we het morgen weer rond?