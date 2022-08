Aan de Bosweg in Arnhem heeft woensdagmiddag een korte maar felle brand gewoed in de kurkdroge natuur. Rond 15.15 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een bosbrand.

Aan de Bosweg bleek er brand te zijn ontstaan in de bosschage. De bomen zijn zo droog dat de vlammen in korte tijd oversloegen naar de top van de boom. Door het snelle ingrijpen van de brandweer is erger voorkomen. Met de kleine brand werd duidelijk wat vuur kan veroorzaken tijdens deze extreme droogte.

Drie paarden die in de wei stonden vlak bij de brand zijn in veiligheid gebracht. De brandweer blust extra goed na, zodat de brand niet ondergronds verder kan uitbreiden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.