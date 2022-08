In een lokaal in Velp waar gewoonlijk kinderen van 3 en vier jaar verblijven, had de afgelopen twee dagen roodknievogelspin Charlie het rijk alleen. De vogelspin was ontsnapt.

De vogelspin zat volgens de NOS in een terrarium bij een kinderdagverblijf in Velp in afwachting van een geplande demonstratie met exotische dieren. De spin zat vrijdag nog netjes in zijn kooi, maar maandag was Charlie verdwenen.

De medewerkers van het kinderdagverblijf ontruimden het lokaal en brachten meteen de kinderen elders onder. Na een telefoontje met de eigenaar van de spin gingen medewerkers op zoek naar het beestje. Volgens de eigenaar zou de spin niet ver van het terrarium moeten zijn. En inderdaad liet Charlie zich vinden onder een kastje vlak bij de kooi. Met een bakje werd de spin gevangen.

Eenmaal weer in zijn terrarium is Charlie's logeerpartij afgebroken en is het dier teruggebracht naar de eigenaar. De Mexicaanse roodknievogelspin is niet erg agressief of gevaarlijk, maar verlamt zijn prooien wel met gif. Volgens het bericht gaat het kinderdagverblijf voorlopig geen demonstraties met exotische dieren meer houden.