De Arnhemse hardrockband Turbo, die eind jaren zeventig doorbrak met het gelijknamige debuutalbum Turbo, treedt zaterdag 3 september op bij het Huissense festival Under the Milky Way. Een unicum: de band is al jaren uit elkaar.

De show in Huissen is onderdeel van een kleine tour, bestaande uit enkele optredens. Volgens Frits Reijmers, programmeur van het Huissense festival, besloot de Arnhemse band weer het oefenhok in te duiken na een oproep van een doodzieke fan. ,,Die gaf aan Turbo nog één keer heel graag live te willen zien spelen. Daar heeft de band gehoor aan gegeven en besloten er een mini-tournee aan vast te knopen. Heel bijzonder.”

Turbo, dat in 1978 werd opgericht door de Arnhemse muzikant Lain Barbier, bracht twee platen uit in een tijdsbestek van twee jaar. Nadat in 1980 het album You Girl op de markt kwam, leek de band af te stevenen op een grote doorbraak. Die bleef echter uit, waarna de band uiteindelijk werd ontbonden.

Toch bleef de Arnhemse rockband een grote schare fans houden en zijn er in het verleden meerder reünie-optredens geweest, voor het laatst in 2016.

Under the Milky Way staat gepland voor vrijdag 2 en zaterdag 3 september en wordt gehouden bij de Huissense recreatieplas Zwanenbad. Volgens Reijmers is de programmering ‘voor 95 procent rond’ en gaat ‘de ticketverkoop hard’. ,,Vooral de zaterdag is erg in trek. We hebben nu al meer kaarten verkocht dan vorig jaar. En dat terwijl we weten dat veel mensen pas op het laatste moment een ticket aanschaffen.”

Behalve Turbo staan er onder meer tributebands van Nirvana (Smells like Us) en Rage Against the Machine (Rage Against the System) op het programma. Ook de bekende Betuwse dj Jaydee, die in 1993 een wereldhit scoorde met het nummer Plastic Dreams, staat op de planken in Huissen.