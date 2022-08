Dure gereedschappen, graafmachines en aanhangers huren en zelf doorverkopen. Het Arnhemse stel Peter (35) en Wilhelmina B. (38) is volgens de rechtbank schuldig aan oplichting. Hij krijgt daarvoor een jaar gevangenisstraf. Zij een taakstraf van 180 uur.

Verhuurbedrijven in onder andere Kampen, Nijkerk, Zeewolde, Nunspeet, Emmeloord, Steenwijk en Oosterwolde werden het slachtoffer van het Arnhemse stel.



Het duo, in april opgepakt, zorgde volgens de rechter met hun verduisteringspraktijken voor 'veel overlast en vooral veel schade en boosheid' bij de ondernemers. Zelf stonden ze daar niet bij stil. Peter en Wilhelmina waren volgens de rechter 'alleen maar uit op eigen financieel gewin'.



Met de straffen volgt de rechtbank de eisen van de officier van justitie, twee weken geleden tijdens de strafzaak in Zutphen. De financiële puinhoop' die de twee achterlieten vond hij 'stuitend'.

Zelf verdedigden de Arnhemmers toen hun criminele gedrag door te stellen dat ze zelf werden afgeperst door een familielid. De reclassering vermoedt dat de man echter drugsproblemen heeft. Het stel zit flink in de schulden.



Of ze nu wel of niet werden afgeperst, de man moet echt de gevangenis in, zo oordeelt de rechtbank. Hij gaat keer op keer het dievenpad op, en heeft inmiddels een strafblad van zo'n zeventien kantjes opgebouwd. Beiden krijgen bovenop hun straf ook een half jaar cel voorwaardelijk: ze gaan zes maanden zitten als ze de komende drie jaar opnieuw gepakt worden.

Een klein deel van de schadevergoedingen moeten ze direct terug betalen. Andere bedrijven zullen met hun schadeclaim naar de civiele rechter moeten, willen ze nog iets van hun verlies vergoed zien.



Het stel had ook hun hond verwaarloosd, maar een verbod op 'het houden van zoogdieren' gaat de rechtbank te ver.