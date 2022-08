Extreme warmte en droogte zorgen voor herfstige taferelen in stad en streek. Zo kleurt de Groene Weide in Malburgen geel van de verdorde bladeren net als de Rijksweg-Zuid in Elst. "Bomen hebben het moeilijk, zeker als de extreme warmte aanhoudt", zegt de Wageningse bioloog Arnold van Vliet.

Het klopt dat er deze maand opvallend veel bruine bladeren te zien aan bomen en eronder, vertelt Van Vliet. "Een boom stoot bladeren af als verdedigingsmechanisme tegen droogte. Op die manier verdampt er minder vocht. Op zich is dat juist goed. Maar het moet niet te lang duren, want dan groeit de boom niet meer goed en raakt hij verzwakt. Uiteindelijk kan dat tot de dood leiden. Wat we al zien bij de massale sterfte van de fijnspar bijvoorbeeld."

"Eiken, beuken, lindes, ze hebben het allemaal moeilijk. Vorige week hadden de bomen even een adempauze, maar er is nog meer hitte op komst en nauwelijks neerslag", zegt Van Vliet. Reden tot paniek? "Bomen zijn veerkrachtig. Maar we weten ook dat het de komende jaren alleen maar warmer en droger wordt. In de stad is het sowieso extra warm door de versteende omgeving."

Stikstof zorgt er bovendien voor dat bomen minder wortelgroei hebben en meer blad aanmaken, weet Van Vliet. Ze halen dus minder water uit de grond en verbruiken tegelijkertijd meer. Tijd voor actie dus, stelt de bioloog. "Gemeenten krijgen nu een voorproefje van hoe het zal worden en welke bomen in het nauw komen."

In Arnhem wordt er al langer diep nagedacht over de toekomst van de 50.000 bomen die de stad telt, laat een gemeentewoordvoerder weten. Zo kijken deskundigen naar welke boomsoorten het waar goed doen en worden vers aangeplante bomen extra in de gaten gehouden, inclusief extra bewatering en voeding in de bodem.

Vooralsnog zorgen de herfstige taferelen niet voor extra werk, zoals bladruimen, aldus de gemeentezegsman. Dat geldt ook voor de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Wel houden de groendiensten de bladval goed in de gaten en is er extra aandacht voor bewatering van nieuw aangeplante bomen.