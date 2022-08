Een scooterrijder is maandagavond gewond geraakt bij een ongeluk in Arnhem. De bestuurder is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond rond 18.10 uur plaats op de kruising van de Volkerakstraat en de Laan van Presikhaaf. De scooter botste met een auto bij de verkeerslichten. Vermoedelijk is een van de bestuurders door rood gereden. Het kruispunt is tot zeker 20.00 uur deels afgesloten voor verkeer. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar het ongeval.