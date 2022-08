De politie is op zoek naar een verdachte van een vechtpartij op de Agnietenstraat in Arnhem. Maandagmiddag werden meerdere politievoertuigen naar de wijk Klarendal geroepen.

Kort daarna is er een burgernetactie gestart. Of er iemand gewond is geraakt is onbekend.



De politie is opzoek naar een lichtgetinte man, ongeveer 30 jaar oud, gespierd, kroeshaar, ontbloot bovenlijf. Hij draagt een donkere broek en heeft een rood shirt bij zich.