De A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen is zondagavond rond 22.00 uur weer geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn eerder klaar dan verwacht.

Maandagochtend om 5.00 uur was aanvankelijk het moment dat automobilisten na weken omrijden weer over de A50 van Arnhem naar Apeldoorn konden rijden.

"De werkzaamheden verlopen buitengewoon voorspoedig", verklaart een woordvoerder van Rijkswaterstaat de eerdere opening op zondagavond.

Al het asfalt over het traject van ruim 21 kilometer is vervangen. Een aannemer brengt zondag de laatste belijning aan. De enorme opknapbeurt van de A50 begon op 5 augustus en had tot gevolg dat het verkeer moest omrijden via onder meer Otterlo, waar het regelmatig volledig vastliep.

De precieze tijd van opening is nog niet zeker. "Het kan vanavond ook vijf voor tien of zeven over tien zijn", zegt de woordvoerder. "Want er komt best veel bij kijken om zo'n weg open te stellen." Ze spreekt over een 'logistiek enorme uitdaging' die nu is afgerond. "We zijn heel blij dat het zo is verlopen én dat we de weg eerder kunnen openstellen." Een specifieke reden voor het succes kon ze niet geven: "Alles ging gewoon goed."

Naast het asfalt en de belijning werden onder meer de vangrails aangepakt en werd beton gerepareerd. Het groot onderhoud aan de A50 is overigens nog niet afgerond. Rijkswaterstaat moet nog aan de slag op het weggedeelte tussen Apeldoorn en Arnhem. Vrijdagavond 23 september gaat de snelweg, ditmaal dus in zuidelijke richting, weer een weekend dicht, net als afgelopen voorjaar. Ook de weekenden van 30 september tot 3 oktober en van 7 tot 10 oktober wordt de A50 afgesloten.