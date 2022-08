Landschapsmonument Sawah Belanda van Marion en Joyce Bloem in park Sacré Coeur aan de Velperweg is zondagmiddag 21 augustus het middelpunt van een Indisch feest in het verlengde van de herdenking van de oorlogen in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan.

In de ochtend worden de slachtoffers van de Japanse vrouwen- en jongenskampen herdacht op Bronbeek. Die herdenking begint om 11.00 uur. Historicus Nicole Immler, die zich verdiept heeft in trauma's als gevolg van koloniaal onrecht en de nasleep voor volgende generaties, houdt de herdenkingstoespraak. Muzikanten en dansgroepen zorgen vanaf 13.00 uur bij de Sawah Belanda achter verzorgingshuis Regina Pacis schuin aan de overzijde voor een sfeervol gebeuren onder leiding van presentatrice Milly Akerina. De in Surabaya geboren Erwin van Ligten toont zijn kunnen als meestergitarist. Schrijfster Marion Bloem, bekend van het boek Geen gewoon Indisch meisje, geeft een lezing. Kindertheater LaMoMa verzorgt een wajangpoppenworkshop. Cateraar Sama Sama verzorgt een Indisch buffet. Afgelopen maandag werd op dezelfde plek het leed herdacht van de meer dan 300.000 Indische Nederlanders die tussen 1945 en 1965 vanuit Indonesië naar Nederland kwamen. Dat gebeurde met krans- en bloemleggingen bij het monument Sawah Belanda, een kunstwerk van zeven granieten pagina's rond fragmenten van werk van Marion Bloem over mensen uit Indië. De herdenking en het feest konden de afgelopen twee jaar niet plaats vinden als gevolg van de coronapandemie. Het feest begint om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Het is gratis toegankelijk.