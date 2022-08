Een nog voortvluchtige man heeft aan het einde van de middag een gewapende overval gepleegd op een slijterij in Arnhem. Volgens de politie droeg de verdachte een mondkapje en ging hij er na de overval vandoor op een scooter, mogelijk met een tweede verdachte.

Het is kort na het incident niet duidelijk of er gewonden zijn en of de overvaller iets heeft buitgemaakt.



De verdachte is ongeveer 1,80 meter lang. Hij draagt donkere kleding en heeft een zwarte doek om.