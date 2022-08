Weggebruikers op de snelwegen rond Arnhem moeten deze vrijdagmiddag rekening houden met flinke vertragingen. Onder meer als gevolg van de afsluiting van de A50 tussen Arnhem en Beekbergen loopt het op diverse punten vast.

Volgens de ANWB telt Arnhem samen met Amersfoort de meeste files van het land. Wegbeheerder Rijkswaterstaat meldde rond 16.00 uur langzaam rijdend verkeer en een vertraging van circa minuten tussen Arnhem-Noord en Duiven.

In omgekeerde richting, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord is de vertraging zo'n 11 minuten. Daar staat het verkeer stil. Eerder op de middag waren de problemen groter.

Ook in Arnhem is het druk. Op de Pleijroute (N325) staan in beide rijrichtingen files. Die hebben dan weer te maken met de afsluiting van de John Frostbrug. De belangrijke overspanning over de Nederrijn is tot 10 september dicht voor gemotoriseerd verkeer vanwege groot onderhoud.

De A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen wordt maandagochtend weer opengesteld. De snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn is in noordelijke richting dan 16 dagen compleet afgesloten geweest voor verkeer. Verkeer wordt omgeleid via A12, A30 en A1.

Op de A12 tussen Oosterbeek en Ede moeten weggebruikers deze vrijdagmiddag rekening houden met een vertraging van zo'n 12 minuten. Ook daar staat het verkeer stil.