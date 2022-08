Een vrouw is donderdagavond overleden na een steekincident in Arnhem. De politie heeft een verdachte man aangehouden. Twee kinderen zouden in de woning aanwezig zijn geweest.

Het steekincident vond rond 18.00 uur plaats op de Tuinstraat in Arnhem. Snel waren de hulpdiensten aanwezig en kon de politie de omgeving afzetten.

Vlot daarna is er de verdachte aangehouden. De politie meldt dat het gaat om een 'incident in de relationele sfeer'. Het onderzoek loopt nog. Bij de woning is een zogenoemde PD-unit geplaatst, zoals gebruikelijk bij grootschalige onderzoeken.

Het gebouw waar het incident plaatsvond is een appartementencomplex met drie woonlagen. Het pand ligt tegen de spoorlijn aan achter station Velperpoort.

Omwonenden kijken vanaf het balkon toe. De meesten willen niets zeggen.



"We hoorden kinderen schreeuwen, waarna het stil werd", verklaren buurtbewoners, die niet met naam en toenaam genoemd willen worden. Ze zeggen niet te weten om welke buren het precies gaat.

Een buurtbewoner die een eindje verderop woont, zegt de verdachte een paar keer te hebben gesproken. Volgens hem gaat het om een man van middelbare leeftijd. Meerdere bronnen bevestigen dat de verdachte van oorsprong uit Syrië komt. Op het adres waar het fatale steekincident plaatsvond, woonden in ieder geval de omgebrachte vrouw en twee kinderen. "Een aardige man die 's ochtends altijd gedag zegt."



Buren reageren geschokt door de gebeurtenis en zeggen nog nooit zoiets in deze buurt te hebben meegemaakt. "We hebben wel met drugs en junks te maken maar zoiets kennen we hier niet."

De politie zegt verder nog niks kwijt te kunnen over het lopende rechercheonderzoek. De gemeente Arnhem ook niet. "We hebben contact met alle betrokken instanties en kijken uiteraard wat wij kunnen betekenen voor de nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen", zo laat een woordvoerder weten.

De Arnhemse locoburgemeester Bob Roelofs stuurde donderdagavond wel een schriftelijk statement. 'Een vreselijke gebeurtenis vanavond in de Tuinstraat in Arnhem. Mijn gedachten gaan uit naar alle geliefden van het slachtoffer. Woorden schieten tekort voor dit grote verlies.'

Roelofs wenst de omwonenden namens Arnhem ook veel sterkte. 'Zij zijn ongetwijfeld geschrokken van dit schokkende incident in hun buurt. Veel dank aan alle hulpverleners voor hun belangrijke werk deze avond.'