Twee Arnhemmers (32 en 36) die verdacht worden van betrokkenheid bij een grote drugs- en witwaszaak, mogen volgende week woensdag naar huis. Zo bepaalde de rechtbank donderdag waar de raadslieden een schorsingsverzoek deden. Met succes, maar zeer tegen de zin van het Openbaar Ministerie.

De twee mannen, die al een aantal maanden vastzitten, reageerden zichtbaar opgelucht. Net als familie en kennissen op de publieke tribune. Ze krijgen een enkelband en mogen geen contact hebben met medeverdachten in deze zaak.

De 32-jarige heeft tot nu toe gezwegen over zijn vermeende betrokkenheid, de ander ontkent. Justitie denkt dat beide mannen onder meer betrokken waren bij drugslabs in Sint Kruis, Apeldoorn en Ter Apel.

Ook zouden ze met crimineel geld een luxe leventje hebben geleid, zegt het OM.

Het OM wees, net als tijdens een eerder verzoek om vrijlating onder voorwaarden, op het recidivegevaar. De raadslieden kwam met een serie voorbeelden van in hun ogen gelijke grote zaken waar de verdachten ook de inhoudelijke behandeling in vrijheid mochten afwachten.



Ook het persoonlijk belang zou, zo vond de verdediging, zwaarder moet wegen dan het strafrechtelijk belang, zeker omdat het nog maanden gaat duren voordat de zaak wordt behandeld.

Dat kan wel medio volgend jaar worden. In deze drugs- en witwaszaak gaat het om acht verdachten, waarvan er nog vier in voorlopige hechtenis zitten.



De verdachten werden opgepakt door het onderscheppen van versleutelde berichten. Woningen, bedrijfspanden woonwagenkampen werden tijdens een grote actie doorzocht. Daarbij werden vuurwapens, auto's en administratie in beslag genomen.