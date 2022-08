Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het is nu zeker: de werknemers van NS gaan staken. En daar hebben Arnhemse treinreizigers waarschijnlijk ook last van.

De staking is verdeeld over verschillende regio's in het land. Het is onduidelijk waar Arnhem precies onder valt, maar de kans is groot dat Arnhemse reizigers bij de regio's oost en zuid of midden horen. Dit houdt in dat er minder treinen rijden op 30 en/of 31 augustus 2022. Het is nog onduidelijk of er dan geen enkele trein rijdt of dat sommige treinen uitvallen.

De werknemers doen aan een zogenoemde estafettestaking. Dat houdt in dat er 24 uur lang per regio wordt gestaakt.

De stakingsdata zijn:

24 augustus in regio noord.

26 augustus in regio west.

29 augustus in regio noordwest.

30 augustus in regio midden.

31 augustus in regio's oost en zuid.

Wanneer je vanuit Arnhem naar een andere regio reist, is nog niet duidelijk of die trein helemaal uitvalt of gedeeltelijk zal rijden. "Dat is nog niet helemaal duidelijk", licht een woordvoerder van FNV toe. "We zijn nog in gesprek met alle partijen en laten het reizigers op tijd weten."

Het treinverkeer tussen Arnhem en Utrecht ligt tot 31 augustus helemaal op zijn gat.